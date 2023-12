Sofia Goggia vince il primo SuperG a Saint-Moritz: 23 vittorie in Coppa del mondo come Brignone

Inizia con un trionfo la tre giorni di Coppa del mondo femminile a Saint Moritz, in Svizzera. Oggi, venerdì 8 dicembre, Sofia Goggia ha vinto il primo dei due SuperG in programma con una prestazione maiuscola, dominando una prova caratterizzata dalle pessime condizioni di visibilità.

La bergamasca ha ottenuto il suo successo numero 23 in Coppa del mondo, eguagliando Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre, domininando la prima prova di velocità della stagione.

Una conferma dello stato di forma di Goggia che si era già intuito dai notevoli progressi mostrati in gigante.

La regina della velocità punterà a confermarsi anche domani, sabato 9 dicembre, nella discesa libera. Insieme a lei sul podio oggi sono salite Cornelia Huetter e Lara Gut Behrami. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, quinta Federica Brignone che ai microfoni di Raisport ha espresso il suo rammarico per una gara dove non ha sciato come avrebbe voluto.

Settimo posto per Marta Bassino che, sempre ai microfoni di Raisport, ha voluto sottolineare anche gli aspetti positivi da cui ripartire in vista del secondo SuperG che si disputerà sulla pista Corviglia, domenica.

Brutta caduta per Elena Curtoni che stava andando fortissimo dopo il primo intermedio. La sciatrice di Morbegno è finita contro le reti, ma poco dopo ha alzato il braccio, rassicurando tutti. Domani, sabato 9 dicembre, l'attesissima discesa libera. Sofia Goggia punterà al bis.