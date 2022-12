Goggia seconda a Saint Moritz, shock al traguardo: "Ho rotto la mano", Elena Curtoni vince

L'Italia centra una strepitosa doppietta nella discesa libera di Saint Moritz ma trattiene il fiato per le condizioni di Sofia Goggia. Oggi, venerdì 16 dicembre, Elena Curtoni vince la discesa libera di St. Moritz, confermando tutto il suo feeling con questa pista. Per la valtellinese, scesa con il pettorale numero 2, è il terzo successo in carriera.

Grande apprensione per Sofia Goggia, seconda al traguardo. La campionessa bergamasca è dolorante a una mano dopo aver centrato un palo a tutta velocità. Goggia, che ha esclamato “Mi sono rotta la mano”, lanciando l’allarme per le sue condizioni, ora è alla clinica di St. Moritz per sottoporsi a una risonanza magnetica. Corinne Suter ha completato il podio. Settima Federica Brignone, alle spalle di Mikaela Shiffrin. Decima Laura Pirovano (a 1”36), ventunesima Karoline Pichler (a 2”10), ventinovesima Nicole Delago.

Cancellato il SuperG maschile in Val Gardena a causa della nevicata nella notte.