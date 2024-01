Trionfo Goggia nella discesa libera di Altenmarkt: Nicol Delago terza, festa Italia

Sofia Goggia c'è. Oggi, sabato 13 gennaio, la campionessa bergamasca ha conquistato a Altenmarkt la sua prima vittoria stagionale nella sua specialità, la discesa libera. La campionessa bergamasca è riuscita a precedere per 10 centesimi l'austriaca Venier e ha battuto per 34/100 la compagna di nazionale Nicol Delago e l'austriaca Puchner che hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo.

Un bellissimo risultato per Goggia che sale a 24 successi in Coppa del mondo eguagliando la compagna di nazionale Federica Brignone, oggi 14esima e decisamente delusa anche per aver perso l'opportunità di superare Shiffrin nella classifica di Coppa del mondo dopo che la stella americana ha deciso di non partecipare a questa tappa di velocità per allenarsi in vista delle prossime gare.

Domani, domenica 14 gennaio, ad Altenmartkt si disputa un altro SuperG che offrirà una nuova opportunità alle velocissime azzurre.