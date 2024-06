Golf femminile, Fanali si qualifica a Parigi 2024

Sarà Alessandra Fanali a rappresentare l’Italia Team nel torneo olimpico femminile di golf. Messi in cassaforte i pass maschili di Matteo Manassero e Guido Migliozzi, la definitiva 48ª posizione nel ranking di qualificazione a Parigi 2024 vale per l’azzurra (foto Federgolf) la qualificazione ai Giochi. Due volte seconda classificata a livello di Ladies European Tour, la ventiquattrenne nata ad Alatri e cresciuta a Fiuggi (in provincia di Frosinone) parteciperà alla prima Olimpiade della sua carriera.

Il torneo in programma al Golf National da mercoledì 7 a sabato 10 agosto si disputerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno) con formula stroke play: 60 le giocatrici in gara.

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 362 (190 uomini, 172 donne) in 34 discipline.