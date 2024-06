Golf, Manassero e Migliozzi staccano il pass per Parigi

Matteo Manassero e Guido Migliozzi conquistano il pass per i Giochi e si preparano a volare a Parigi dove, da giovedì 1° a domenica 4 agosto, saranno tra i 60 protagonisti del torneo individuale in programma presso ‘Le Golf National’ di Saint-Quentin-en-Yvelines. La chiusura del ranking olimpico maschile, infatti, avvenuta all’indomani della disputa dello US Open (terzo Major della stagione), ha decretato la qualificazione dei due veneti.

Per Manassero, tornato a trionfare lo scorso marzo sul DP World Tour dopo 11 anni di astinenza, si tratta della seconda presenza della carriera ad una rassegna a cinque cerchi dopo quella di Rio 2016, dove chiuse 27°. Stesso discorso per Migliozzi, già vincitore sul percorso olimpico in occasione dell'Open de France del 2022, che ha fatto parte dell'Italia Team a Tokyo 2020 concludendo la sua esperienza al 32° posto.

In Francia la competizione maschile, così come per le donne (il ranking olimpico femminile chiuderà lunedì 24 giugno), si disputerà sulla distanza delle 72 buche (18 al giorno), con formula stroke play.