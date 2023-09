Ryder Cup 2023 Roma: programma e dove vederla in diretta tv (Rai,Sky,Now)

Il grande evento sta per cominciare. La 44esima edizione della Ryder Cup, l'appassionante sfida testa a testa tra Europa e Stati Uniti, per la prima volta si giocherà in Italia, a Roma, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre. Tutto è pronto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, per quello che sarà uno spettacolo davvero unico.

La Ryder Cup è un avvincente confronto tra i 12 migliori giocatori statunitensi e i 12 migliori giocatori europei che non prevede nessun montepremi, ma soltanto la gloria. La prima edizione risale al 1927 e fino al 1973 era riservata soltanto ai giocatori britannici. Poi dal 1979, dopo che in precedenza si erano aggiunti gli irlandesi, incluse i giocatori di tutta Europa. Viene disputata ogni due anni, alternando gli States e il Vecchio Continente.

La Ryder Cup uscirà dai confini della Gran Bretagna per la terza volta dopo le edizioni in Spagna (1997) e Francia (2018). Gli USA vantano 27 vittorie contro le 14 degli europei

Ryder Cup 2023: dove vederla in tv

La Rai, media partner dell'evento, e titolare dei diritti di trasmissione esclusiva free-to-air per l'Italia, offrirà ai telespettatori il racconto in forma integrale.

La cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023, giovedì 28 settembre, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle 16.00 mentre tutti i match (venerdì 29 e sabato 30 settembre si giocano quattro Foursomes e quattro Fourball, domenica dodici singoli) saranno proposti, live e senza interruzioni, su RaiPlay e su Rai Sport HD - venerdì e sabato dalle 7.30 alle 18.00, domenica dalle 11.30 alla conclusione - mentre Rai 2 proporrà in diretta domenica 1 ottobre l'ultima ora di gioco e tutti i giorni una sintesi in seconda serata.

La Ryder Cyp 2023 sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con più di 50 ore live. Sky Sport Golf e NOW, mercoledì 27 settembre, proporranno anche l’All-Star Match, l'evento collaterale che vedrà sul green anche Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti.