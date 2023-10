Gran Piemonte 2023 oggi: altimetria, a che ora e dove vederlo in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo. Si corre oggi, giovedì 5 ottobre, la 107esima edizione del Gran Piemonte, l'ultimo appuntamento in vista dell'ultila classica Monumento di fine stagione, il Giro di Lombardia.

Gran Piemonte 2023: il percorso

I corridori, nella Gran Piemonte 2023, affronteranno 152 km da Borgofranco d'Ivrea a Favria. Dopo una prima parte di 84 km totalmente pianeggiante, dovranno percorrere le salite di Colleretto Castelnuovo (7.1 km al 3.5% di pendenza media), il Faiollo (5.1 km al 5.4%) e l'Alpette che con i suoi 5 km al 9% di pendenze medie e punte del 17% è l'ascesa più impegnativa. Si scollinerà a 30 km dal traguardo e poi, prima dell'arrivo, ci sarà ancora la salita verso Pratiglione, 4.4 km al 3.4%.

Favorito per la vittoria Wout van Aert, capitano della Jumbo-Visma, vincitore della Coppa Bernocchi. Da tenere d'occhio Mikel Landa e Santiago Buitrago, Michael Matthews, Vincenzo Albanese, Davide Formolo e Filippo Ganna.

Gran Piemonte 2023: dove vederla in diretta tv

Il Gran Piemonte partirà alle ore 12.35 e l'arrivo è previsto intorno alle 16.30. Diretta tv su Raisport HD e Eurosport 2 HD dalle 14.50.