Guerra Russia-Ucraina: hockeisti in campo a formare la lettera Z

Lo sport in questione è il Bandy, disciplina di squadra tradizionalmente giocata nella parte settentrionale dell’Europa, somigliante all’Hockey. E quattro delle formazioni impegnate lo scorso week-end negli incontri della Russian Bandy Super League hanno pensato di schierarsi sul ghiaccio formando la lettera Z, presente sui blindati russi, a significare 'Za pobedu', ovvero per la vittoria.

Iniziativa che ha fatto discutere, quella dei giocatori di Dynamo Mosca, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass, i quali hanno scelto un modo particolarmente plateale per rimarcare la loro vicinanza al Cremlino, in maniera premeditata considerando che avrebbero giocato partite differenti di campionato. Gesto peraltro non condiviso da tutti, come nel caso di Simon Jansson, svedese in forza al Kuzbass, che ha preferito non aderire tornandosene negli spogliatoi.

Il caso-Bandy fa seguito a quanto capitato qualche giorno fa a Doha, sede di una delle tappe della Coppa Del Mondo di Ginnastica, che ha visto il russo Ivan Kuliak salire sul podio della gara alle parallele – conclusa al terzo posto - con la Z in bella vista sulla divisa in pieno petto, peraltro accanto all’ucraino Illia Kovtun, primo classificato. Dopo l’indagine aperta dalla Federginnastica Internazionale, l’atleta russo si è subito difeso sostenendo che la lettera rappresentasse per lui vittoria e pace, ma precisando di non essersi pentito e che rifarebbe a stessa scelta qualora potesse indietro. Quello di Kuliak, nel mondo della ginnastica, non è un “unicum” se si considera che Marina Ulyankina, allenatrice russa, protestando contro la decisione della Federazione di estromettere la Russia da ogni torneo, si è rivolta al presidente della Federazione Internazionale – il giapponese Morinari Watanabe – in maniera totalmente inopportuna e fuori luogo, suggerendogli di ricordare “le due bombe nucleari sganciate su Hiroshima e Nagasaki” durante la Seconda Guerra mondiale.

In merito a quanto accaduto nella Russian Bandy Super League, molteplici le reazioni di rabbia nei confronti degli atleti coinvolti, per cui sono state richieste pene esemplari fino alla sospensione a vita. Si attende, a questo proposito, la presa di posizione della Federazione Internazionale, già in difficoltà dopo il rinvio dei Campionati del Mondo. La competizione iridata della disciplina si sarebbe infatti dovuta svolgere a Syktyvkar, in Russia, a fine mese, ma il boicottaggio delle nazioni scandinave e dell’Ucraina ha comportato il rinvio della kermesse a data da destinarsi, peraltro in linea con quanto suggerito dal Cio agli organi internazionali che disciplinano le singole attività sportive.