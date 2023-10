Iannone, l'incubo è finito: nel 2024 torna a correre in Superbike

Il momento tanto atteso da Andrea Iannone è finalmente arrivato. Il pilota abruzzese nel 2024, a 34 anni, dopo 4 anni dalla squalifica per doping, da cui si è sempre difeso dicendo che si era trattato di una contaminazione alimentare, tornerà a correre e lo farà nel Mondiale Superbike, in sella alla Ducati del team Go Eleven con una una Panigale V4-R. Nel contratto è presente anche un'opzione per la stagione 2025.

"Aspettavo questo momento da tempo, finalmente torno in pista, lì dove ho trascorso la mia vita. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il team Go Eleven per la fiducia concessa: con il loro supporto ho ritrovato l'entusiasmo che avevo da bambino", ha detto il pilota che ha corso in MotoGp per sette stagioni, conquistando per la Ducati anche la prima vittoria dell'era Dall'Igna.

Martedì 31 ottobre, a Jerez, scenderà in pista per il primo test con la rossa del team Go Eleven. "Abbiamo colto al volo la possibilità di fare rientrare Iannone in un Campionato Mondiale dopo 4 anni di stop e lavoreremo duramente per arrivare nelle posizioni che contano, perché crediamo nelle sue potenzialità e siamo sicuri che darà il massimo per raggiungere grandi risultati. Non posso fare altro che compiacermi con Andrea per avere scelto il nostro Team e ringraziare il management Ducati che ci ha dato forte motivazione per iniziare questo progetto", ha detto Gianni Ramello, Team Owner della Go Eleven.