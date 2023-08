Atletica, lacrime Iapichino a 6 cm dalla medaglia: Vuleta conquista l'oro nel salto in lungo

Una grande delusione, ma sarà tutta esperienza per il futuro. Larissa Iapichino non trattiene le lacrime per gli errori che hanno condizionato il risultato della finale di salto in lungo di oggi, domenica 20 agosto, ai campionati del mondo di Budapest. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si è dovuta accontentare del sesto posto, grazie all'ultimo salto dove ha piazzato un 6.82.

La rumena Alina Rotaru-Kottman (6.88), a soli 6 cm, era decisamente alla portata e anche l'argento della statunitense Tara Davis-Woodhall (6.91) poteva essere raggiunto con una prestazione simile a quelle messe in mostra in Diamond League, dove aveva vinto 3 tappe.

"Ho sbagliato, non mi nascondo. In troppi momenti ha prevalso la voglia di strafare e la poca esperienza ha fatto il resto. Torno a casa con la consapevolezza di aver disputato una finale mondiale e da qui voglio ripartire", rigranziando dai microfoni della Rai i tantissimi tifosi che l'hanno seguita.

La serba Ivana Vuleta, 7.14, ha conquistato una meritatissima medaglia d'oro.