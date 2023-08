Larissa Iapichino, orario finale salto in lungo: dove vederla in diretta tv e in streaming

Appuntamento da non perdere ai Mondiali di atletica di Budapest. Oggi, domenica 20 agosto, a partire dalle ore 16.55 si disputa la finale di salto in lungo. Tra le protagoniste in pedana ci sarà Larissa Iapichino che, alla prima finale mondiale, andrà a caccia della sua prima medaglia iridata.

Larissa Iapichino, 21 anni, figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, quest'anno ha vinto tre gare consecutive in Diamond League e si è aggiudicata la medaglia d'argento agli Europei indoor di Istanbul, con il nuovo record italiano indoor (6,97 m).

In questa stagione all'aperto ha saltato fino a 6 e 95 metri. Sarà battaglia, da non perdere, con rivali come Ivana Vuleta, Tara Davis-Woodhall, Ese Brume, Ackelia Smith, Alina Rotaru-Kottmann e Jasmine Moore.

La finale del salto in lungo, in programma oggi, domenica 20 agosto, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1 e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, DAZN.