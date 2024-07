Il forlivese Manuele Mengozzi trionfa con Mirko Brun all'Italian Baja

La squadra My Racing Autosport dal 4-6 luglio ha partecipato all’Italian Baja 2024, gara giunta alla sua trentunesima edizione che ha accolto il terzo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country e Ssv, la manifestazione era valevole anche per il Fia European Baja Cup, al secondo round della serie continentale. Due i passaggi affrontati sul settore selettivo di “Tagliamento” per un totale...