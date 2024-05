Le storie di Iman e Hadi, da rifugiati a Parigi 2024: "Simboli di solidarietà e inclusione"

Due italiani nella Squadra Olimpica dei Rifugiati che prenderà parte a Parigi 2024: tra i 36 atleti selezionati ce ne sono due residenti in Italia. Sono Iman Mahdavi nella lotta e Hadi Tiranvalipour nel taekwondo. La Fijlkam ha espresso la sua grande soddisfazione per la chiamata ai Giochi del "suo" lottatore. Iman, lottatore iraniano accolto dal Lotta Club Seggiano e tesserato con la FIJLKAM ormai quasi 4 anni fa, che, fuggito dal suo paese, ha ritrovato piano piano aria di casa grazie allo sport e in particolare grazie alla lotta libera, può ora realizzare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi. Il primo passo sarà il torneo di qualificazione olimpica di Istanbul dell'11 maggio, dove il lottatore iraniano non si giocherà la qualificazione ma cui prenderà comunque parte.

“La selezione di Iman Mahdavi e Hadi Tiranvalipour per le Olimpidi di Parigi 2024 è senza dubbio un traguardo importantissimo non solo per i due atleti selezionati ma per ciò che esso rappresenta per la causa dei rifugiati e per l'Italia che li ha accolti. Le persone in fuga sognano di poter ricostruire il proprio futuro in sicurezza e dignità. Troppo spesso la narrazione che li riguarda mette in luce solo i bisogni primari tralasciando il talento, il coraggio e la determinazione che portano con sé. Lo sport rappresenta uno dei palcoscenici più importanti per ribadire i valori della solidarietà e dell’inclusione e per questo siamo grati al CONI per l’impegno dimostrato nel sostenere gli atleti rifugiati nel loro sogno olimpico”, ha dichiarato Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. La composizione della squadra è stata approvata dal Consiglio Esecutivo del CIO e si è basata su una serie di criteri tra cui, in primo luogo, le prestazioni sportive di ciascun atleta e il suo status di rifugiato verificato dall'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.