Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2024: a che ora e dove vederla in diretta 

Seconda sfida da non perdere per gli appassionati di rubgby. L'Italia, nel secondo turno del Sei Nazioni 2024, affronta in trasferta l'Irlanda. Gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada sono reduci dalla sconfitta della scorsa settimana per 27-24 all'Olimpico di Roma, in una partita che aveva offerto dei segnali incoraggianti visto che i nostri erano riusciti a chiudere in vantaggio il primo tempo con le mete di Garbisi e Allan.

A Dublino troveranno un ostacolo particolarmente difficile. Gli irlandesi, favoriti per il succeso finale, si sono imposti nettamente sulla Francia per 17-38. L'Italia potrà contare su Ange Capuozzo che farà il suo esordio nel Sei Nazioni 2024 dopo l'assenza contro gli inglesi causa gastroenterite.

Rugby Sei Nazioni 2024 Irlanda-Italia: orario tv

Irlanda-Italia, seconda partita dell'Italia al Sei Nazioni 2024 di rugby, inizierà alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e in streaming gratuito su tv8.it. Gli abbonati potranno vederla su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.