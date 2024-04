Giro d'Italia 2024, gli iscritti alla Corsa Rosa: i favoriti e chi può vincere le tappe

Tutto è pronto per il via del Giro d'Italia 2024, la 107esima edizione della Corsa Rosa. I corridori che partiranno sabato 4 maggio da Venaria Reale (To) sono 176 e si preparano ad affrontare 21 tappe con l'ultima, come nel 2023, a Roma, dove, dopo tre settimane, domenica 26 maggio, la maglia rosa conquisterà il Trofeo Senza Fine.

Giro d'Italia 2024: i favoriti e chi può vincere le tappe

Chi sono i favoriti per la vittoria del Giro d'Italia 2024 e chi può vincere le tappe? Il favorito numero 1 per vincere il Giro d'Italia 2024 è Tadej Pogacar.

Il campione sloveno della UAE Emirates, che in carriera ha vinto due Tour de France, nel 2020 e nel 2021, farà il suo debutto nella Corsa Rosa. Nel 2024, anno in cui andrà anche a caccia di un altro successo al Tour e in cui cercherà di ottenere un grande risultato anche ai giochi Olimpici di Parigi 2024, si presenta come il candidato numero uno alla vittoria del Giro, con il rischio concreto che domini la corsa. In questo primo scorcio di stagione ha vinto sette corse su dieci giorni di gara, centrando successi come quello alle Strade Bianche e alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Il suo principale rivale sarà Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), secondo al Giro 2023, dove che ave la maglia rosa all'ultima tappa dopo l'impresa di Primoz Roglic nella cronoscalata a Monte Lussari.

Saranno da tenere d'occhio anche Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), quarto nel 2023, Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), 7° nel 2023, Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL) che si è messo in luce con il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, Ben O’ Connor (Decathlon AG2R), vincitore di una tappa e secondo classificato all’UAE Tour, Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), che ha vinto il Tour of the Alps 2024, Daniel Felipe Martinez (team Bora-Hansgrohe) che ha vinto tre corse in questa stagione, Nairo Quintana (Movistar Team), vincitore del Giro d'Italia 2014.

Particolarmente attesi anche Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) che un anno fa fu sesto e sarà nuovamente al fianco di Geraint Thomas. Vogliono lasciare il segno nella classifica per la maglia bianca, al loro primo Giro, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), protagonista alla a Volta a Catalunya e al Tour of the Alps e Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), 8° alla Vuelta a España 2023.

Purtroppo non sarà nuovamente al via Giulio Ciccone (Lidl-Trek). L'abruzzese, che era stato costretto a saltare il Giro d'Italia 2023 causa Covid, a metà febbraio si è operato per rimuovere una ciste perineale. Dopo il Romandia lo rivedremo in azione al Tour e alla Vuelta.

Giro d'Italia 2024, velocisti e attaccanti: chi può vincere tappe

Al Giro d'Italia 2024 sarà grande battaglia per la vittoria nelle tappe e ci si aspetta grandi sfide, su un percorso che presenta occasioni per tutti, tra velocisti e attaccanti. Nella lotta per la maglia ciclamino sarà battaglia tra Jonathan Milan (Lidl-Trek), Caleb Ewan (Team Jayco AlUla), Fernando Gaviria (Movistar Team), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Fabio Jakobsen (DSM-Firmenich PostNL), che vanta 46 successi di tappa in carriera, di cui 6 nei Grandi Giri, sarà per la prima volta al via della Corsa Rosa. Tra i giovani velocisti che vogliono mettersi in luce ci sono anche Olav Kooij (Team Visma-Lease) e Laurence Pithie (Groupama-FDJ). Il parterre di chi lotterà per i successi in volata comprende anche Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Sam Welsford (Bora-Hansgrohe), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) e Enrico Zanoncello (team VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).

Nelle due cronometro il principale favorito sarà Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che si confronterà in particolare contro Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), Edoardo Affini (Team Visma-Lease a Bike) e Lorenzo Milesi (Movistar Team), vincitore del titolo mondiale a cronometro 2023.

Faranno il loro esordio al Giro d'Italia anche Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), 31 anni, a caccia di risultati che scaccino una crisi che dura dal 2021 e Cristophe Laporte (Team Visma-Lease a Bike), campione d'Europa in carica. Tra gli italiani che andranno all'attacco ci sono Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), 41 anni, che correrà per la 18esima volta la Corsa Rosa, Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Andrea Vendrame Decathlon (AG2R La Mondiale Team), Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) e Stefano Oldani (Cofidis).