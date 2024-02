Italia-Canada pallanuoto femminile, spareggio Olimpiadi: a che ora e dove vederla in diretta

Sarà lo spareggio finale a decidere se il Setterosa di Carlo Silipo andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La netta sconfitta contro l'Olanda per 10-5 e quella delle canadesi contro l'Australia hanno fatto in modo che a decretare la sorte di entrambe le compagini sarà la formazione vincitrice della partita che varrà il deludente, ma decisamente consolante settimo posto in questa rassegna iridata.

Italia-Canada, Mondiali pallanuoto femminile: dove vederla in diretta

Italia-Canada, sfida che vale il settimo posto ai mondiali di pallanuoto femminile di Doha e decreterà chi si qualificherà alle Olimpiadi di Parigi 2024, si gioca venerdì 16 febbraio alle ore 8 e sarà trasmessa in diretta su Raisport e in streaming su Raiplay.