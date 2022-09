Italia-Croazia oggi, Europei pallanuoto femminile: dove vedere in diretta tv i quarti di finale

Entrare in zona medaglie. È questo l’obiettivo del Setterosa di Carlo Silipo che oggi, lunedì 5 settembre, è impegnato nei quarti di finale dell’Europeo di pallanuoto femminile. Le azzurre affronteranno la Croazia partendo da favorite dopo gli ottimi risultati ottenuti nel girone, chiuso al primo posto con cinque vittorie su cinque avendo la meglio anche su un avversario blasonato come la Spagna.

Europei pallanuoto femminile: dove vedere in diretta tv Italia-Croazia

Il Setterosa contro la Croazia, che gioca in casa a Spalato, andrà dunque a caccia della semifinale. L’Italia femminile della pallanuoto, quarta ai recenti mondiali in Ungheria, sogna un oro europeo che ormai risale al 2012, a dieci anni fa. Nella storia le nostre pallanuotiste hanno trionfato in altre quattro edizioni nel 1995, 1997, 1999 e nel 2003.

Il quarto di finale tra Italia e Croazia dell'europeo di pallanuoto femminile, in programma oggi lunedì 5 settembre, inizierà alle ore 17.30 e sarà trasmesso in diretta su Raisport e in streaming su Raiplay e All Acquatics.