Italia-Croazia oggi, Europei pallanuoto maschile: dove vedere la semifinale in diretta tv

Una sfida da non perdere. l'Italia di Sandro Campagna affronta la Croazia, padrona di casa, in seminale agli Europei di Pallanuoto Maschile. Gli azzurri sono reduci dalla convincente vittoria contro la Francia, mentre i croati nel turno precedente hanno avuto la meglio sulla Georgia.

Europei, pallanuoto maschile: dove vedere Italia-Croazia in tv

La semifinale tra Italia e Croazia, si giocherà oggi, giovedì 8 settembre, alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in streaming su Raiplay e All Acquatics.

In palio c’è l’accesso alla finale degli Europei di pallanuoto che l’Italia vinse l’ultima volta 27 anni fa nel 1995. Il Settebello, che è vicecampione del mondo in carica e ha recentemente trionfato nella World League, ha vinto il titolo continentale in altre 2 edizioni: nel 1947 e nel 1993.