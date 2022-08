Italia Europei pallanuoto femminile: calendario, orari, diretta, tv

Proseguono le emozioni in vasca in questa lunga estate. Dopo i Mondiali di Budapest, che ha visto il Setterosa chiudere in una buona quarta posizione, la pallanuoto femminile vuole vivere da protagonista gli europei femminili 2022 di pallanuoto che si svolgeranno fino a venerdì 9 settembre a Spalato, in Croazia.

Le azzurre di Carlo Silipo, dopo l'ottimo esordio di sabato 26 agosto contro la non irresistibile Slovacchia, travolta per 26 a 1, domenica 28 agosto hanno ottenuto una convincente vittoria contro la Spagna per 12 a 9.

Domani, martedì 30 agosto, torneranno in campo contro Israele, prima di affrontare Serbia, giovedì 1 settembre e Francia, sabato 3 settembre. Ai campionati europei di pallanuoto femminile a Spalato partecipano 12 nazioni che sono state suddivise in due gruppi da 6.

Dopo le 5 giornate della fase a gironi, le prime 4 classificate di ogni gruppo accedono ai quarti di finale (in programma lunedì 5 settembre), mentre le altre squadre continuano a giocare nel tabellone per il nono posto. La finale è in programma venerdì 9 settembre.

Europei pallanuoto femminile: il calendario dell'Italia

Girone B: Italia, Slovacchia, Spagna, Israele, Serbia, Francia

1) Prima giornata: sabato 27 agosto

Slovacchia-Italia 13.00

2) Seconda giornata: domenica 28 agosto

Spagna-Italia 20.30

3) Terza giornata: martedì 30 agosto

Italia-Israele 19.00

4) Quarta giornata: giovedì 1 settembre

Serbia-Italia 11.30

5) Quinta giornata: sabato 3 settembre

Italia-Francia 19.00

Europei pallanuoto femminile: dove vederli in tv

Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport e in streaming su All Aquatics.