Atletica, l'Italia vince l'Europeo a squadre

L'Italia vince l'Europeo a squadre. Si realizza un sogno durato decenni: gli azzurri sul gradino più alto del podio continentale. Tamberi vince l'alto con 2,29, vittoria anche per Weir nel peso (21,59). Iapichino seconda nel lungo (6,66), Tortu terzo nei 200 (20.61). A Chorzow, in Polonia, la squadra azzurra ha trionfato al termine di tre giornate indimenticabili.

Nella sessione conclusiva di gare, due successi azzurri (sette in totale nella manifestazione), arrivati grazie a Zane Weir nel getto del peso (con un eccellente 21,59) e Gianmarco Tamberi nell'alto (2,29). Secondo posto per Larissa Iapichino nel salto in lungo (6,66, vento nullo), terzi per Filippo Tortu nei 200 metri (20.61, v. -1.3 m/s) e Yeman Crippa nei 5000m (13:34.29).

La classifica finale premia l'Italia (426.5 punti) con largo margine sulla Polonia (402.5, quindi ben 24 lunghezze di distanza). Terzo posto per la Germania, quarto per la Spagna, quinto alla Gran Bretagna. Sette successi individuali per la squadra azzurra, come già detto (nelle giornate precedenti vittorie di Nadia Battocletti nei 5000 metri, Sara Fantini nel martello, Samuele Ceccarelli nei 100, Alessandro Sibilio nei 400hs, Tobia Bocchi nel salto triplo), ma anche primo posto nel medagliere degli European Games, dove l'Italia ha collezionato 14 medaglie (6 d'oro, 5 d'argento, 3 di bronzo).

Un bottino senza pari. "Il mio pensiero va a Bruno Zauli - il commento del presidente federale Stefano Mei - che questo evento l’ha inventato: oggi abbiamo reso omaggio a un grande uomo e un grande presidente. I nostri ragazzi meritano l’attenzione di tutto il mondo, non soltanto dell’Europa. Questo è il risultato del lavoro quotidiano delle società sul territorio: sono loro a scoprire e far crescere questi talenti, che poi diventano campioni. In questi due anni e mezzo i risultati sono stati straordinari, i ragazzi non smettono mai di sorprendermi".