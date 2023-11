L'Italia femminile del Curling nella storia, è in finale agli Europei

Kirkcaldy 1982, Basilea 2006 e adesso Aberdeen 2023. La Nazionale femminile di curling splende agli Europei in Scozia e stacca il pass per la terza finale continentale della sua storia.

Il quartetto composto da Stefania Constantini, Elena Anthonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Angela Romei (accompagnato da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva), dopo aver terminato la fase a gironi in seconda posizione grazie ad un bottino di sette vittorie e due sconfitte, è tornato sul ghiaccio della Curl Aberdeen per disputare la semifinale.

Qui ha sfoderato una performance impeccabile contro la Svezia, costretta ad alzare bandiera bianca per 11-2 in un match mai sfuggito al controllo delle azzurre dal primo all'ottavo end. L’Italia tornerà in gara domani, sabato 25 novembre (ore 10.00 italiane), contro la Svizzera, che nell’altra semifinale ha prevalso nei confronti della Norvegia per 8-3.

Nel mirino c’è la medaglia d’oro europea, un traguardo mai raggiunto nella storia dalla Nazionale femminile tricolore.