Futsal: Italia-Francia 2-3, Azzurri ko nel secondo test pre Europeo

I gol dei campioni d'Italia Fortini e De Oliveira non bastano per evitare la rimonta transalpina negli ultimi 10' di gara. Dopo il largo 6-1 martedì, arriva una sconfitta. Tra un mese altre due amichevoli, contro l'Iran, in vista di Euro 2022