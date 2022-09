Italia-Francia oggi, Europei pallanuoto maschile: dove vedere i quarti di finale in diretta tv

Un grande match per il Settebello di Sandro Campagna. Oggi, martedì 6 settembre, la formazione azzurra allenata da Sandro Campagna affronterà la Francia agli Europei di pallanuoto che si stanno svolgendo a Spalato.

Gli azzurri, vicecampioni del mondo ai recenti europei in Ungheria e vincitori della World League, hanno il dichiarato obiettivo di entrare in zona medaglie per poi andarsi a conquistare la possibilità di giocare la sfida per quella del metallo più prezioso.

Europei, pallanuoto femminile: dove vedere Italia-Francia in tv

Il match tra Italia e Francia, quarto di finale degli Europei di pallanuoto, in programma martedì 6 settembre, inizierà alle ore 16.30 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in streaming su Raiplay e All Acquatics.