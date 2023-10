Mondiali Rugby 2023, Italia-Francia oggi: dove vederla in diretta tv

Quinta e decisiva sfida del Pool A per gli azzurri di Kevin Crowley ai Mondiali di Rugby 2023. Oggi, venerdì 6 ottobre, al Groupama Stadium di Lione, si gioca Italia-Francia. In palio c'è un posto nei quarti di finale, l'unico rimasto dopo quello conquistato ieri, giovedì 5 ottobre, dalla Nuova Zelanda che ha travolto l'Uruguay per 73-0, guadagnandosi il passaggio alla seconda fase della rassegna iridata transalpina.

I nostri, reduci dalla netta sconfitta per 17-96 contro gli All Black, vogliono reagire per cercare di conquistare il passaggio del turno. I francesi sono a 13 punti, l'Italia a 10 ed è quindi obbligata a vincere, riuscendo a farlo con bonus o senza riuscire a far raggiungere i bonus ai transalpini.

Il ct Crowley schiererà Capuzzo estremo, Pierre Bruno come ala, Paolo Garbisi al primo centro, Allan ad apertura, Niccolò Cannone sostituirà l'infortunato Lamb in seconda linea. La prima linea sarà completamente cambiata e sarà composta da Hame Faiva, Ferrari e Ceccarelli.

Italia-Francia, Mondiali Rugby 2023: le probabili formazioni

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari. Panchina: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. Panchina: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet

Mondiali Rugby 2023, Italia-Francia

La partita tra Italia e Francia, decisiva per il passaggio ai quarti di finale del Mondiale di Rugby 2023, è in programma oggi, venerdì 6 ottobre e inizierà alle ore 21.00.

Diretta in chiaro su Rai 2 HD e streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati diretta tv su Sky Sport Uno e diretta streaming su Sky Go e Now.