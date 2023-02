Italia-Francia, Sei Nazioni Rugby 2023: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia domenica 5 febbraio l'avventura dell'Italia al Sei Nazioni 2023. La nazionale di Kieran Crowley, allo Stadio Olimpico di Roma, affronterà la Francia, campione in carica. Un match importantissimo per far subito capire le ambizioni del gruppo azzurro.

Il presidente della Fir, Marzio Innocenti, ha fissato l'obiettivo minimo in due vittorie: "I nostri ragazzi non hanno limiti. Quest'anno entreremo in campo ogni volta per vincere e siamo convinti di avere le possibilità per farcela. Mi aspetto competitività, partite fantastiche, momenti memorabili come quelli di Cardiff", ricordando la prima vittoria in trasferta a casa dei Dragoni.

Rugby Sei Nazioni Italia-Francia: orario tv

L'Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni 2023 di rugby domenica 5 febbraio alle ore 16. L'incontro sarà trasmesso in in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW.