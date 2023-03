Italia-Galles oggi Sei Nazioni Rugby 2023: dove vederla in diretta e in streaming

Quarto turno del Sei Nazioni. Oggi, sabato 11 marzo, l'Italia di Crowley sfida il Galles. Una partita importantissima visto che entrambe le compagini non hanno vinto nessuna partita e vogliono evitare il cucchiaio di legno. Gli azzurri vogliono ripetere il successo contro i gallesi che ottennero un anno fa espugnando Cardiff.

A sostituire l'infortunato Ange Capuozzo nel triangolo allargato ci sarà Tommaso Allan che vestirà la maglia numero 15 con all'ala Bruno e Padovani. Sono state confermate le coppie di cenri e mediana Brex-Menoncello e Garbisi-Varney, Lorenzo Cannone completerà il reparto delle terze linee con capitan Lamaro e Sebastian Negri, in seconda linea giocherà il duo composto da Niccolò Cannone e Federico Ruzza, in prima linea saranno schierati Ferrari, Nicotera e Fischetti.

Queste le dichiarazioni del ct Crowley alla vigilia: "Abbiamo recuperato bene dall'ultima partita. Questa settimana abbiamo lavorato sulle aree in cui dovevamo migliorare. Conosciamo la sfida che ci aspetta contro il Galles e non vediamo l'ora di scendere in campo e speriamo di poter continuare a sviluppare il modo in cui vogliamo giocare".

Rugby Sei Nazioni Italia-Galles: orario tv

L'Italia affronterà il Galles nel Sei Nazioni 2023 di rugby sabato 11 marzo alle ore 15.15. L'incontro sarà trasmesso in in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW.