Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2024: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di sport. Giovedì 4 gennaio, alle ore 17, inizia l'avventura dell'Italia agli Europei maschili di pallanuoto 2024. Si tratta della 36esima edizione del campionato europeo di pallanuoto e si svolgerà in Croazia, tra Dubrovnik e Zagabria, dopo che è stato spostato da Netanya, in Israele, per ragioni di sicurezza per lo scoppio della guerra Hamas-Israele.

Il Settebello di Sandro Campagna nella prima sfida della rassegna continentale affronterà la Georgia. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone B. Completano il raggruppamento l'Ungheria e la Grecia.

Un match importante, in un'annata dove i nostri saranno di scena anche ai Mondiali, di Doha, dal 2 al 18 febbraio e ai Giochi Olimpici di Parigi, da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto.

Italia-Georgia, l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Italia e Georgia inizierà alle ore 17.00 di giovedì 4 gennaio e sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay.