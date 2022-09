Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto femminile: dove vedere in diretta tv la semifinale

Proseguire il sogno, quello di colorare d'azzurro gli Europei di pallanuoto femminile che si stanno svolgendo a Spalato. Il Setterosa oggi, mercoledì 7 settembre, scenderà in vasca per affrontare una partita importantissima. Le ragazze di Carlo Silipo giocheranno contro la Grecia per conquistare l'accesso alla finale.

Europei pallanuoto femminile: dove vedere in diretta tv Italia-Grecia

Il Setterosa, quarto ai recenti mondiali in Ungheria, sogna un oro europeo che ormai risale al 2012, 10 anni fa. Nella storia le nostre pallanuotiste hanno trionfato in altre quattro edizioni nel 1995, 1997, 1999 e nel 2003.

Le elleniche sono un avversario tosto, decisamente più impegnativo rispetto alla morbida Croazia travolta dalle nostre nei quarti. Italia-Grecia, la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e in streaming su Raiplay e All Acquatics. Il match inizierà alle ore 20.30.