Rugby Italia-Irlanda, Oggi Sei Nazioni 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Torna a giocare in casa l'Italrugby. Sabato 25 febbraio, nella terza giornata del Sei Nazioni, gli azzurri affronteranno l'Irlanda allo Stadio Olimpico. Un avversario ostico, quello che affronteranno i nostri, che non ha subito nessuna sconfitta nelle prime due giornate del torneo ed è prima nel ranking mondiale.

Italia-Irlanda, Sei Nazioni 2023: la formazione

15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 9 caps)

14 Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 42 caps)

13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 20 caps)

12 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 8 caps)

11 Pierre Bruno (Zebre Parma, 9 caps)

10 Paolo Garbisi (Montpellier, 21 caps)

9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 18 caps)

8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 5 caps)

7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 23 caps) – capitano

6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 42 caps)

5 Federico Ruzza Benetton Rugby, 38 caps)

4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 27 caps)

3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 42 caps)

2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 9 caps)

1 Danilo Fischetti (London Irish, 27 caps)

Rugby Sei Nazini 2023, Italia-Irlanda: gli orari in tv

Italia-Irlanda inizierà alle ore 15.15 di sabato 25 febbraio. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Tv8 e a pagamento su SkySport 1 e in streaming su SkyGo e Now.