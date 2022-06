Prima medaglia Azzurra ai Giochi del Mediterraneo in Algeria

Iniziano con un bronzo Azzurro i Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria. La squadra degli oltre 300 atleti italiani arrivati nel Paese nordafricano a caccia di medaglie è già tutta impegnata, fin da questo primo giorno, nelle varie discipline. La prima a conquistare una medaglia è la stella delle arti marziali Veronica Brunori: ha vinto il bronzo nei -55kg del kumite con la vittoria sulla rivale kosovara Albulena Gervalla. Partita bene, la Brunori, ha perso la semifinale contro la padrona di casa algerina Abouriche, ma si è rifatta nella finale per il podio, meritando il terzo posto e chiudendo nel migliore dei modi la competizione. “Sono felicissima perché questa medaglia la volevo con tutta me stessa - racconta a Gazzetta.it l'Azzurra -. Con l’algerina sono calata d’attenzione quando ero in vantaggio e mi è costato caro, ma sono contenta di essere riuscita a riequilibrarmi mentalmente e a dare tutto per il bronzo. Sono la prima medaglia azzurra ai Giochi? Non posso che essere orgogliosa di me stessa e del Paese che rappresento. E' sempre un onore combattere con le migliori al mondo”.

La prossima medaglia arriverà certamente ancora dal karate, visto che un altro Azzurro, Luca Maresca, questa sera sarà impegnato nella finale dei -67 kg. Attesa per l'esordio dell’oro olimpico Luigi Busà nei -75kg e di Alessandra Mangiacapra nei -61 kg.