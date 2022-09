Italia-Montenegro oggi, Europei pallanuoto maschile: dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere agli Europei di pallanuoto che si stanno svolgendo a Spalato. L'Italia di Sandro Campagna è pronta a tornare in vasca per l'ultimo appuntamento del girone. Gli azzurri, che affronteranno il Montenegro, si giocano il primo posto nel girone che assicurerebbe il passaggio diretto ai quarti di finale.

Una grande occasione per la squadra che ha recentemente vinto l'argento ai mondiali di Budapest e la World League. L'Italia sogna un successo europeo che manca dal 1995. Il Settebello ha vinto il titolo continentale in altre 3 edizioni: nel 1947, nel 1993 e nel 1995.

Europei, pallanuoto maschile: dove vedere Italia-Georgia in tv

L'incontro della terza giornata del girone A tra Italia e Montenegro, in programma venerdì 2 settembre, inizierà alle ore 19.00. Sarà trasmesso in diretta su RaiSport e in streaming su Raiplay e All Acquatics.