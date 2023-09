Italia-Namibia oggi, Mondiali rugby 2023: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere. Oggi, sabato 9 settembre, l'Italia farà il suo esordio nella Coppa del Mondo 2023 di rugby e affronterà la Namibia nel primo incontro del girone A di cui fa parte insieme a Uruguay, Nuova Zelanda e Francia, tre delle nazioni favorite di questa edizione.

Il nostro XV dovrà quindi superarsi e vincere almeno un match contro una delle Big di questa Rugby World Cup 2023 per conquistare una storica qualificazione ai quarti, a cui accedono le prime due di ogni girone.

L'Italia di Crowley schiererà questa formazione: Allan – Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane – Paolo Garbisi, Varney – Cannone, Lamaro, Negri – Ruzza, Lamb – Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disposizione: Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu, Bruno.

Italia-Namibia si gioca oggi, sabato 9 settembre, alle ore 13. Diretta in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno. Diretta streming in chiaro su Rai Play, a pagamento su Sky Go e Now.