Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali rugby 2023: a che ora e dove vederla in diretta

Sfida importantissima ai Mondiali di rugby. Oggi, venerdì 29 settembre, l'Italia al Groupama Stadium di Lione, in Francia, affronta la Nuova Zelanda nel quarto turno della Pool A. I nostri sono a quota 10 punti, avendo battuto con bonus offensivo sia la Namibia che l'Uruguay, mentre gli All Blacks hanno perso il match d'esordio contro la Francia, per poi travolgere la Namibia.

Il ct Crowley, rispetto al match contro la Namibia, farà tre cambi: Dino Lamb rileva Niccolò Cannone in seconda linea, Stephen Varney riprende il posto di mediano di mischia, Luca Morisi sarà il primo centro. Questi i cambiamenti di ruolo: Allan agirà nel ruolo di estremo, Ange Capuozzo va all’ala, Paolo Garbisi sarà nuovamente mediano di apertura.

Italia-Nuova Zelanda, Mondiali rugby 2023: le formazioni

Italia: Allan; Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane; P. Garbisi, Varney; L. Cannone, Lamaro, Negri; Ruzza, Lamb; Riccioni, Nicotera, Fischetti.

Nuova Zelanda: B. Barrett; Jordan, Ioane, J. Barrett, Tele’a; Mo’unga, Smith; Savea, Papali’i, Frizell; S. Barrett, Retallick; Laulala, Taylor, Tuungafasi.

Mondiali rugby 2023, Italia-Nuova Zelanda: dove vederla in tv

Italia-Nuova Zelanda oggi, venerdì 29 settembre a Lione, inizierà alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su SkyGO e Now TV.