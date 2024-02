Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto femminile semifinale 5°posto: quando gioca il Setterosa e dove vederla in diretta

Giornata importantissima, forse decisiva per le speranze olimpiche del Setterosa. La nostra nazionale femminile di pallanuoto, allenata da Carlo Silipo, dopo la sconfitta subita dalla Grecia per 12-14 nei quarti di finale, mercoledì 14 febbraio, alle ore 12.30, affronta l'Olanda nella semifinale per il quinto posto.

Le orange, campionesse del mondo in carica, hanno perso il loro quarto di finale, ai rigori, contro l'Ungheria. Per staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto, la nostra nazionale dovrà fare meglio del Canada che affronta l'Australia, mercoledì 14 febbraio alle ore 10.

Il Setterosa si qualifica se batterà l'Olanda e le canadesi saranno battute dalle australiane. Se sia l'Italia che il Canada vinceranno o perderanno i rispettivi incontri diventerà decisivo lo scontro diretto che si giocherà venerdì 16 febbraio.

Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto femminile: dove vederla in diretta

Italia-Olanda, semifinale per il 5° posto dei Mondiali di pallanuoto femminile Doha 2024, si gioca mercoledì 14 febbraio alle ore 12.30 e l'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Raiplay.

Raisport e Raiplay mandano in onda anche l'altra semifinale per il quinto posto tra Canada e Australia che è decisiva per le sorti olimpiche del Setterosa. L'incontro inizierà alle ore 10.