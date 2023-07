Semifinale Italia-Olanda, Mondiale pallanuoto femminile: dove vederla in diretta

Sarà un'altra supersfida da non perdere. Mercoledì 26 luglio, alle 10 ora italiana, il Setterosa di Carlo Silipo scenderà in vasca per sfidare l'Olanda. In palio, in questa attesissima semifinale, c'è l'approdo in finale che non vale soltanto la possibilità di lottare per il titolo iridato, ma anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L'Italia arriva a questo confronto galvanizzata da un risultato straordinario, la vittoria per 8-7 ottenuta contro gli USA nei quarti, la nazione che vanta tre ori olimpici e quattro mondiali di fila. "Questo è il vero Setterosa e sono orgoglioso di allenarlo. Ci abbiamo messo cuore, carattere e testa. Siamo felici, ma non finisce qua, anche perché i primi pass olimpici andranno soltanto alle finaliste", ha esultato Carlo Silipo ai microfoni della Rai, sottolineando l'importanza della prossima partita.

Il Setterosa avrà nuovamente bisogno del massimo tifo. La semifinale Italia-Olanda si giocherà mercoledì 26 luglio alle 10.00 ora italiana. Chi vincerà troverà in finale la vincente dell'altra semifinale, Australia-Spagna. Italia-Olanda verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.