L'Italia sfida Polonia e Francia: dove vedere le partite in tv e in streaming

Due partite per decidere tutto. L’Italia torna in campo per le qualificazioni agli EHF EURO di Germania 2024. Il 27 aprile a Vigevano (h 18:00) e il 30 aprile a Rouen (h 18:00) gli azzurri sfideranno rispettivamente Polonia e Francia per le partite che decideranno secondo e terzo posto del Gruppo 8. Il cerchio rosso è posto soprattutto sul match contro i polacchi, snodo del cammino di ambedue le squadre: appaiate a quattro punti, infatti, Italia e Polonia si contenderanno la seconda posizione – con gli ospiti che hanno però il vantaggio nello scontro diretto – e, con molta probabilità, un lasciapassare come una delle quattro migliore terze alle quali è garantito il passaggio del turno.

La Nazionale si ritroverà in ritiro a Chieti: convocati 19 atleti che il successivo 23 aprile si trasferiranno a Vigevano, sede del match contro la Polonia. Nel programma di avvicinamento è prevista anche un’amichevole contro il Cassano Magnago nella serata del 24 aprile (ore 19:00). L’elenco degli atleti presenta alcune novità rispetto alla squadra che ha battuto la Lettonia a marzo. Torna in azzurro Thomas Bortoli: il 21enne mancino ha recuperato dopo l’infortunio alla spalla che lo teneva fuori dagli Europei U20 del luglio scorso in Portogallo ed è già tornato in campo con il suo club, l’Istres-Provence. Assente per infortunio Simone Mengon. Tra le ali c’è Stefano Arcieri, che farà reparto a sinistra con Dapiran e De Angelis. Tra i pivot Gabriele Sontacchi si aggiunge ai confermati Iballi, Romei e al capitano Andrea Parisini che, da vigevanese, giocherà per la prima volta davanti al pubblico della sua città natale.

La situazione nel girone

Francia a punteggio pieno è già qualificata, Lettonia già fuori da ogni discorso. Questi sono i verdetti già emessi dalle prime quattro giornate del Gruppo 8. Rimangono da definire secondo e terzo posto con Polonia e Italia in questo momento entrambe a quattro punti. I polacchi hanno il vantaggio dello scontro diretto dopo il 30-23 dell’andata a Katowice. Per ribaltarlo, l’Italia dovrà vincere con otto reti di scarto. Ma agli azzurri potrebbe bastare un risultato utile, di qualunque entità, per compiere un balzo in avanti nella classifica delle migliori terze che mette a sua volta in palio quattro lasciapassare verso il torneo continentale.

Italia - Polonia e Francia - Italia: dove vedere le partite in tv e in streaming

Il match Italia - Polonia, in programma a Vigevano il 27 marzo alle ore 18, sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e, in contemporanea, in streaming sulla piattaforma Eleven Sports. Medesima copertura sarà prevista anche per il match del 30 aprile tra Francia e Italia, in programma a Rouen alle ore 18.