Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Un'altra grande sfida attende l'Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby. Sabato 9 marzo, alle ore 15:15, gli azzurri di Gonzalo Quesada affrontano la Scozia. I nostri, dopo le sconfitte all'esordio con l'Inghilterra, in casa, e con l'Irlanda in trasferta, sono reduci dall'incoraggiante pareggio per 13-13 in Francia, con il grande rammarico per il palo colpito all'80' da Paolo Garbisi che avrebbe regalato una memorabile vittoria.

La Scozia ha vinto in Galles, è stata sconfitta dalla Francia e ha poi avuto la meglio in casa sull'Inghilterra.

Italia-Scozia:le formazioni

La novità principale di Italia-Scozia sarà Louis Lynagh che esordirà con la maglia azzurra e dovrà vedersela con il più in forma degli scozzesi, Duhan Van Der Merwe. Il ct Quesada ritroverà, inoltre, Sebastian Negri dall’inizio e Lorenzo Cannone dalla panchina.

Italia: Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Leonardo Marin, 23 Federico Mori

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Cameron Redpath, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (cc), 9 George Horne, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge (cc), 6 Andy Christie, 5 Scott Cummings, 4 Grant Gilchrist, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Jamie Ritchie, 21 Matt Fagerson, 22 Ali Price, 23 Kyle Rowe

Rugby Sei Nazioni 2024 Italia-Scozia: orario tv

Italia-Scozia, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni 2024, inizierà alle ore 15.15 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e in streaming gratuito su tv8.it. Gli abbonati potranno vederla su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.