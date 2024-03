Grande Italia al Sei Nazioni 2024:  un'altra vittoria in Galles e si è scritta la storia

Secondo successo consecutivo per l'Italia del ct Quesada al Sei Nazioni 2024 di rugby. Oggi, sabato 16 marzo, gli azzurri hanno vinto in trasferta in Galles con il punteggio di 24-21, dominando per più di un'ora gli avversari, a cui è andato per la prima volta il cucchiaio di legno dal 2003. Sugli scudi gli autori delle mete Ioane e Pani.

Questo edizione del Sei Nazioni verrà ricordata come la migliore della nostra storia grazie al pareggio in trasferta con la Francia, con tanto di palo sfiorato nel finale, e alle due vittorie a Roma con la Scozia e in Galles. Per la prima volta chiudiamo il torneo con 2 sole sconfitte.

Il lavoro del nuovo ct, in carica da soli 3 mesi, è stato premiato e ora la nostra squadra è finalmente organizzata e competitiva, pronta a regalare grandi soddisfazioni in futuro.