Mondiali Pallanuoto maschile 2023, Italia-Serbia: dove vederla in diretta e in streaming

Sfida importantissima per il Settebello. I ragazzi di Sandro Campagna, martedì 25 luglio alle 10.30 ora italiana, affronteranno nei quarti di finale la Serbia. Dopo aver vinto il proprio girone, meritandosi il passaggio diretto, troveranno un avversario forte contro cui ci sono sempre state grandi battaglie.

In palio c'è l'ingresso in semifinale con relativa lotta per le medaglie. Le due finaliste del torneo iridato, inoltre, staccheranno il pass per i Giochi olimpici di Parigi 2024.

Italia-Serbia, quarto di finale del mondiale di Pallanuoto 2023, a Fukuoka, in Giappone, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport (Sky Sport Summer, 201) e in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.