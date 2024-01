Italia-Spagna oggi, semifinale Europei pallanuoto: dove vederla in diretta

Un'imperdibile sfida attende il Settebello agli Europei di pallanuoto. Domenica 14 gennaio, alle ore 16.30, gli azzurri di Sandro Campagna, reduci dalla dirompente vittoria per 14-8 nei quarti contro il Montenegro, affrontano in semifinale la Spagna.

Ci si aspetta una partita particolarmente equilibrata tra due squadre solide con forti individualità.

Italia-Spagna, semifinale Europei pallanuoto: l'orario in tv

La semifinale degli Europei di pallanuoto tra Italia e Spagna, che si gioca domenica 14 gennaio a Zagabria, in Croazia, sarà trasmessa in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay e Eurosport.