Italia-Spagna oggi finale mondiale pallanuoto maschile: dove vederla in tv

È arrivato il grande giorno per il Settebello. L?Italia di Alessandro Campagna questa sera, domenica 3 luglio, si giocherà la medaglia d?oro contro la Spagna. Un traguardo importantissimo che gli azzurri hanno raggiunto dopo aver battuto l'Australia agli ottavi (17-6), l?Ungheria, padrona di casa, ai quarti, con un 11-10 al cardiopalma e la Grecia, in un'altra combattutissima partita, in semifinale, vinta per 11-10.

Finale mondiale pallanuoto maschile, Italia-Spagna: dove vederla in tv

La finale del Mondiale di pallanuoto maschile, in programma domani, domenica 3 luglio, offrirà sicuramente un grande spettacolo. Il Settebello, che avrà bisogno di grande tifo, darà sicuramente il massimo per conquistare la medaglia del metallo più prezioso. A trasmettere la finale, che inizierà alle ore 20.00, sarà RaiTre. Sarà possibile seguire il match in streaming su RaiPlay.