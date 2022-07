Italia-Spagna oggi, World League pallanuoto: orario semifinale e dove vederla in tv

Grande occasione di rivincita per l'Italia. Il Settebello di Alessandro Campagna affronterà la Spagna contro cui ha recentemente perso la finale del campionato del mondo di Budapest ai rigori. Oggi, martedì 26 luglio, gli azzurri scenderanno in vasca per la semifinale della World League di pallanuoto.

Pallanuoto, Italia-Spagna: dove vedere in tv la semifinale World League

L'incontro di semifinale della World League di pallanuoto tra Italia e Spagna sarà trasmesso in diretta oggi, martedì 26 marzo, in streaming su Rai Play e in differita su Rai Sport alle ore 21.25. Il match inizierà alle ore 18.00 e il collegamento sarà alle ore 17.50.