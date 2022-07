Italia-Stati Uniti pallanuoto oggi, Finale World League: dove vederla in tv e in diretta

Non c'è nemmeno il tempo di festeggiare che l'Italia è nuovamente chiamata a compiere un'altra impresa. Ieri il Settebello di Alessandro Campagna si è imposto 9-8 contro la Spagna prendendosi una bellissima rivincita dopo la finale dei Mondiali di Budapest persa ai rigori.

"È stata una bella partita, come lo sono sempre tra Italia e Spagna: combattuta, intensa, molto tattica e con un ritmo pazzesco. Nella prima parte meglio noi, nella seconda meglio loro. In difesa siamo stati straordinari. Abbiamo vinto meritatamente e, senza qualche ingenuità, lo scarto poteva essere maggiore", ha commentato Alessandro Campagna.

Lui è il primo a sapere che non bisogna sedersi sugli allori proprio adesso perchè oggi, mercoledì 27 luglio, l'Italia è chiamata a dare il massimo nella Super Final della World League 2022. Sarà un'altra rivincita. Il nostro avversario, infatti, sono gli Stati Uniti che ci hanno battuto nella prima fare per 9-13.

Pallanuoto, Italia-Stati Uniti: la diretta tv della finale World League

La finale della World League di pallanuoto tra Italia e Stati Uniti sarà trasmessa in diretta oggi, mercoledì 27 marzo, in diretta tv dalle 19.50 su Raisport e in streaming su Raiplay.