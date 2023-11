Pallamano, Italia - Turchia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Servirà un’impresa. L’Italia lo sa e ci proverà fino in fondo. Ha voglia di riscatto, la Nazionale che domani - domenica 5 novembre - alle 18 a Chieti, affronterà la Turchia per il ritorno del primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. La situazione è chiara: il 37-28 maturato mercoledì scorso a Sakarya impone agli azzurri di vincere con uno scarto di 10 reti per ribaltare la situazione. Col +9 azzurro, invece, sarebbero i tiri dai sette metri a decidere le sorti del confronto.

Serve un’impresa sportiva, appunto. Ma gli azzurri, consci di provenire da una prestazione sottotono, sono decisi a reagire. “Sappiamo di avere deluso i nostri tifosi e siamo i primi a essere delusi”. Parola di capitano: Andrea Parisini, top scorer all’andata con sette reti, carica l'ambiente a 48 ore dal fischio d'inizio. “La sconfitta è stata pesante, inutile negarlo, ma già in serata abbiamo parlato tra noi e ci siamo detti che possiamo ribaltarla. Sappiamo di avere fatto tutto il possibile per perdere con quello scarto. Giornate negative capitano nella carriera di qualunque sportivo, giornate in cui niente va per il verso giusto. È inutile trovare alibi: nessuno di noi si è espresso al suo livello e sono sicuro che, se tutti giocheremo come sappiamo fare, la rimonta sia uno scenario possibile. È difficile, sì, ma non impossibile”.

A Sakarya gli azzurri hanno ben interpretato i primi 25’, risposto al sorpasso avversario in avvio di ripresa (17-17), salvo poi mollare la presa nel prosieguo di gara. “Loro erano completamente in fiducia – aggiunge Parisini – e noi al contrario non ci siamo espressi come sappiamo. Siamo inciampati sul loro portiere che ha fatto una gran partita, mentre i nostri hanno parato meno del solito anche per demerito di una difesa che non li ha aiutati. In sintesi, tutte cose che non possono che migliorare domenica. La Turchia cercherà di rallentare il gioco. Noi dovremo fare capire ai nostri avversari che ci troviamo in casa nostra e che vogliamo fare di tutto per passare il turno. Ci credo io – conclude il capitano azzurro – e ci crede tutta la squadra".

Italia - Turchia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Italia - Turchia, gara di ritorno del primo turno di qualificazione ai Mondiali 2025, si gioca ne «La Casa della Pallamano», a Chieti, domani - domenica 5 novembre - alle ore 18. Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e diretta streaming su PallamanoTV.