Italia-Ungheria, finale bronzo europei pallanuoto: dove vederla in diretta

Ultima sfida per l'Italia di Sandro Campagna agli Europei di pallanuoto. I nostri, per riscattare la sconfitta subita in semifinale contro la Spagna, scenderanno in vasca martedì 16 gennaio, alle ore 16.30, e sfideranno l'Ungheria nella finalina che vale la medaglia di bronzo.

La formazione magiara, che in semifinale è stata battuta proprio dai padroni di casa della Croazia, è un avversario da non sottovalutare, avendo già battuto il Settebello nel girone.

Italia-Ungheria, finale terzo posto Europei pallanuoto: l'orario in tv

Italia-Ungheria, sfida per la medaglia di bronzo agli Europei di pallanuoto, si gioca martedì 16 gennaio alle ore 16.30 e sarà trasmessa in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay e Eurovision Sport.