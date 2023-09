Italia-Uruguay oggi, Mondiali rugby 2023: dove vederla in diretta

Partita importantissima per l'Italia ai Mondiali di rugby 2023. Oggi, mercoledì 20 settembre, gli azzurri, a Nizza, sfidano l'Uruguay.

La nostra nazionale è nel girone A e ha vinto la sfida d'esordio contro la Namibia. La Francia, che domani sfiderà la nazionale africana, è in testa con 8 punti, seguono gli azzurri, con una partita in meno e la Nuova Zelanda con 5. Uruguay e Namibia sono attualmente a 0.

Mondiale rugby 2023, Italia-Uruguay: la probabile formazione

Ange Capuozzo tornerà nel suo ruolo naturale, quello di estremo, Lorenzo Pani debutterà come ala, Tommaso Allan si riprende il ruolo di apertura. Queste le principali scelte di di Kieran Crowley. Qui trovate le probabili formazioni:

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Gaston Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti

In panchina: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Diego Arbelo, 19 Ignacio Dotti, 20 Carlos Deus, 21 Agustín Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Bautista Basso

Mondiali rugby 2023, Italia-Uruguay: dove vederla in tv

Italia-Uruguay, oggi, mercoledì 20 settembre a Nizza, inizierà alle 17.45 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su SkyGO e Now TV.