Mondiali Atletica, Jacobs eliminato dai 100 metri in semifinale: "Ci ho messo la faccia"

Quinto tempo in semifinale con 10"05. Un risultato che non basta a Marcell Jacobs per qualificarsi per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest.

Il campione olimpico in questa stagione ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici: "È andata molto meglio di ieri, ma sapevo che sarebbe stata dura. Potevo starmene a casa ma se ho deciso di partecipare ai Mondiali era perché volevo metterci la faccia e non ho paura delle sconfitte. So che questo non è il mio livello. Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il Mondiale non era facile, ma torno in albergo soddisfatto anche se c'era la voglia andare in finale per un titolo che so essere mio. Dai tempi duri arrivano gli uomini forti. Ora mi dedicherò al grandissimo impegno della staffetta".

A vincere la prima semifinale è stato l'americano Noah Lyles in 9"87, davanti al giapponese Abdul Sani Brown (9"97), al keniano Ferdinand Omanyala (10"01) e al britannico Eugene Amo-Dadzie (10"03). In finale accedono i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi assoluti.