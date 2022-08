Atletica, oggi il grande giorno di Jacobs: orario semifinale e finale in diretta tv

Il momento della verità per Marcell Jacobs è arrivato. Oggi, martedì 16 agosto, andrà a caccia di un altro importantissimo traguardo. Il velocista lombardo, che a Tokyo 2020 fece sognare l'Italia, è il protagonista più atteso dei 100 metri agli Europei di Monaco. Una grande occasione di riscatto dopo che è stato costretto a ritirarsi dai mondiali di Eugene a causa di un infortunio.

Marcell Jacobs, semifinale e finale 100 metri: l'orario e la diretta tv

Marcell Jacobs scenderà in pista nella terza semifinale, in programma alle ore 20.19. La sua rincorsa partirà dalla corsia numero 4 con l'obiettivo di un comodo accesso in finale. Il titolo di campione d’Europa dei 100 metri sarà in palio alle ore 22.15. La semifinale sarà trasmessa su RaiSport, la finale sarà trasmessa su Rai 2.