Sinner batte Marozsán e vola ai quarti di finale dell’Atp Halle 500

In una partita combattuta che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, Jannik Sinner ha sconfitto l'ungherese Fábián Marozsán, accedendo ai quarti di finale dell'Ato 500 di Halle. La vittoria, ottenuta in tre set (6-4, 6-7, 6-3), segna un passo importante nella preparazione di Sinner per il prestigioso torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha mostrato ancora una volta la sua superiorità e...