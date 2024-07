Il numero uno del mondo Jannik Sinner ha superato il primo turno di Wimbledon con una vittoria su Yannick Hanfmann, imponendosi per 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 in un match combattuto e ricco di emozioni. La partita, durata circa tre ore, ha visto Sinner prevalere su un avversario ostico, numero 86 del ranking mondiale, che ha saputo mettere in difficoltà il campione altoatesino più del previsto...